لاستكمال أعمال الصيانة.. غلق ميدان التحرير وتحويلات مرورية بديلة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ بعض الأعمال داخل ميدان التحرير الأمر الذى يستلزم غلق الميدان أمام حركة المرور من الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 9/5/2021 حتى الساعة الخامسة صباح يوم الإثنين الموافق 10/5/2021، هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية كالتالي: أعلى نفق كمال الدين صلاح: القادم من ميدان الجزيرة إتجاه ميدان التحرير يتجه للدخول يميناً شارع كورنيش النيل وعدم الإستكمال بشارع التحرير إتجاه ميدان التحرير ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض: القادم من شارع الجلاء أو منزل كوبرى أكتوبر يتجه للدخول يميناً إتجاه شارع إمتداد رمسيس وعدم الإستكمال إتجاه شارع ميريت إتجاه ميدان التحرير. ميريت وقصر النيل: القادم من ميدان طلعت حرب يتجه للدخول يميناً اتجاه ميدان الشهيد ولا يسمح الدخول يساراً تجاه ميدان التحرير. ميريت والبستان: القادم من شارع البستان يتجه للدخول يميناً إتجاه ميدان الشهيد. القصر العينى والشيخ ريحان: القادم من اتجاه النافذة يتجه للدخول يميناً شارع الشيخ ريحان وعدم الإستكمال إتجاه ميدان التحرير. القصر العينى ومحمد محمود: القادم من شارع محمد محمود يتجه لاستكمال السير اتجاه شارع سرايا الإسماعيلية وعدم الدخول يميناً إتجاه ميدان التحرير.

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