/630471/خالد-الحداد-يشدد-على-الإلتزام-بالإجراءات-الإحترازية-لمجابهة-كورونا-فيديو

قال النائب خالد الحداد عضو مجلس النواب، عن دائرة منية النصر بمحافظة الدقهلية، التي تضم مراكز منية النصر، وميت سلسيل، والكردي، والجمالية، ان الإلتزام بالإجراءات الإحترازية هذه الفترة أصبح ضرورة حتمية، موضحا أهميتها للحد من إنتشار الفيروس الشرس.

ووجه النائب خالد الحداد رسالة لأهالي دائرته، بالحفاظ على أنفسهم، ومراعاة التباعد وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، أملا في تجاوز هذه المرحلة الخطيرة التي فرضت تداعياتها السلبية على كل المجالات.

أشار عضو مجلس النواب، إلا أن مواجهة الفيروس ليس مهمة الدولة فقط، بل مهمة يشترك فيها الجميع لتجاوز هذه المحنة بسلام، والخروج منها بأقل الخسائر.

وافق البرلمان مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.