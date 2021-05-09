/630472/فيسبوك-يواجه-أزمة-مع-أيفون-في-الولايات-المتحدة

يواجه فيسبوك مشكلة تبدوا أنها كبيرة مع هواتف آيفون، داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

أوضحت تقارير، أن 4% فقط من مستخدمي هواتف "آيفون" داخل أمريكا اختاروا تتبع تطبيق "فيسبوك" لهم.

وأكمل التقرير أن الامر بعد تحميلهم تحديث "آي أو إس 14.5" الذي يتضمن ذلك الخيار لهم لأول مرة، وطرح قبل 12 يوما.

رفض تتبع "فيسبوك"

ووفق بيانات شركة التحليلات "فلروي أناليتيكس"، فقد ارتفع معدل السماح بالتتبع لـ"فيسبوك" إلى 12% في جميع أنحاء العالم.

لكن لا يزال من الواضح أن معظم الأشخاص يبدون رفضا عندما يتلقون مطالبات بتتبع "فيسبوك" لهم، بحسب موقع "إنجادجيت".

وكان مسح الشركة شاملا، إذ تابعت نحو 2.5 مليون مستخدم نشط يوميا في الولايات المتحدة، و5.3 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم.

سر هجوم "فيسبوك"

ويساعد هذا الإقبال الضعيف بشكل مبدئي في تفسير سر هجوم "فيسبوك" على إجراء شركة "آبل" تغييرات خصوصية منذ الإعلان عنها لأول مرة في العام الماضي 2020.

ويهدد خيار الخصوصية الذي منحته "آبل" لجميع مستخدميها في تحديث "آي أو إس 14.5" فقدان "فيسبوك" جزءا كبيرا من بيانات استهداف إعلانات "آي أو إس" الخاصة بها، وهذا بدوره يمكن أن يضر بأرباح إعلانات منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وتتلخص فكرة تحديث "آي أو إس 14.5" الذي طرحته شركة "آبل" مؤخرا في أنها ستطلب من مستخدميها وبشكل إلزامي الحصول على إذنهم من أجل تتبعهم عبر مواقع الإنترنت والتطبيقات.

ومنحت شركة "آبل" مطوري التطبيقات الذكية بعض الوقت للاستعداد لهذا التحديث.

"فيسبوك" ومشكلة في تحديث السياسة الجديدة

وواجهت شركة "فيسبوك" مشكلة في تحديث السياسة الجديدة الخاصة بشركة "آبل"، وزعمت أن هذه الخطوة ستضر بإيراداتها، إذ يعتمد جزء كبير من نموذج أعمالها على تتبع نشاط المستخدم لاستهداف الإعلانات.

وأفادت تقارير أن "فيسبوك" فكرت في رفع دعوى قضائية ضد شركة "آبل" بشأن السياسات المانعة للمنافسة المزعومة، وعرضت تزويد شركة "إيبيك غيمز" بمستندات لمساعدتها في معركتها القانونية ضد "آبل" في هذه المسألة.

تأييد حظر ترامب على فيس بوك

أدي قرار مجلس الإشراف على فيس بوك بشأن حظر حساب الرئيس السابق دونالد ترامب إلى دعوات للتنظيم والرقابة الحكومية على منصات السوشيال ميديا من كلا الحزبين الديموقراطى والجمهورى.

وانتقد الديمقراطيون ترك المجال مفتوحًا أمام ترامب للعودة، حيث أعطى المجلس الفرصة لفيس بوك باعادة النظر في حظر ترامب من المنصة ، وأمهله 6 أشهر، بينما ركز الجمهوريون انتقاداتهم حول اتهامات بأن فيس بوك يفرض رقابة من خلال الحظر.