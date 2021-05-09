/630473/مجدي-ملك-العديد-من-الأنظمة-الصحية-العالمية-عجزت-أمام-جائحة-كورونا-فيديو

وجه النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، التهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، متمنياً له دوام الخير والبركات.

وطالب النائب مجدي ملك في تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج الإخباري، جميع المواطنين على مستوى الجمهورية بالإلتزام بالضوابط التي حددتها الحكومة، لمنع إنتشار فيروس كورونا، لافتا إلى ان هذه الفترة تعتبر عصيبة على الجميع، وتستلزم تضافر الجهود وتكاتف الجميع للخروج باقل الخسائر.

وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان في تصريحاته، إلى أن الدولة لا يمكن أن تنجح وحدها في تجاوز هذه الأزمة، بل على الجميع أن يشاركها الجهود للخروج بسلام، وذلك عن طريق إرتداء الكمامة وعدم الخروج والتزاحم .

ووافق البرلمان مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

وأشار النائب مجدي ملك إلى أن هذه الجائحة عجزت أمامها أقوى الانظمة الصحية في العالم، منوها غلى الخسائر التي تكبدتها دول الهند والمانيا وانجلترا وغير ذلك من الدول القوية.

واوضح "ملك" أن سياسة الإغلاق تتسبب في العديد من الخسائر والضرر بالعمالة اليومية البالغ عددهم في مصر 60 مليون مواطن، لذلك على الجميع أن يعي خطورة الموقف ويلتزم بالإجراءات الوقائية والإحترازية.