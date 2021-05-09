/630474/رضا-عبد-العال-موسيماني-يدرب-الأهلي-بدعوات-والدته
يحل اليوم الأحد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك الأسبق، ضيف برنامج”شيخ الحارة والجريئة”، والذي من المقرر إذاعة في تمام الساعة 6:35 مساءً، عبر قناة “القاهر والناس”، حيث يظهر في البرمو الخاص بالبرنامج مشادة كلامية بين رضا عبد العال وشيخ الحارة” خناقة وتراشق بالألفاظ” بين الطرفين.
تحدث رضا عبد العال في كواليس الحلقة عن عدة أمور من بينها الصحفي الذي حاول إنهاء مسيرته الإعلامية، ورأيه في بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الذي يراه محظوظ ويدرب بدعوات والدته.
فيما أوضح في البرمو وهو يتحدث أنه أول شخص في مصر بعد بطولة إفريقيا من قال أن موسيماني ليس لدية فكر”.
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ويستعد النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك لمباراته غداً الأثنين والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.
وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي:
حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير .
الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.
خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.
الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.
فيما يسعي الزمالك في تحقيق الفوز عوضاً عن المواجهة الأولي، ويحتل صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق.
وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .
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