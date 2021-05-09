/630475/خالد-بدوي-يحصل-على-موافقة-توسعة-محطة-معالجة-كفور-نجم

حصل النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الموافقة بشأن توسعة ورفع كفاءة محطة معالجة كفور نجم لمياه الصرف الصحي، طبقاً لردود وزارة الاسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وبالتوافق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ وتم الموافقة على الآتي:-

الموافقة على زيادة وتوسعة المحطة من ٤٠٠٠ م مكعب / يوم إلى ١٣٠٠٠ م مكعب / يوم. الموافقة على إستخدام تقنية MBR الجديدة والتي تكفل استيعاب لعام ٢٠٣٧ م . الموافقة على توقيع بروتوكول مع الشركة المنفذة (شركة كير) للاشراف على تنفيذ المشروع من ميزانية الهيئة فور إستكمال الدراسات الفنية وبروتوكول التنفيذ مع شركة ميله الشرب والصرف الصحي بالشرقية. الموافقة على تحويل مشروع صرف صحي كفر أبو الديب على محطة الحلوات لبدء العمل بها.

وتجدر الإشارة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أعلن خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى تشغلها إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الشئؤن التشريعية.

كما طالب المستشار حنفي الجبالي الأعضاء بضرورة الالتزام بجدول اعمال الجلسة، حفاظا على الوقت،مح-ذرا بسحب الكلمة إذا تجاوزت المدة المحددة لها والمقدرة بدقيقتين. كما ناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.

عقوبات جنائية

كما ينص على تقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.