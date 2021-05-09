/630477/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-عن-تغير-في-نهائي-دوري-الأبطال-تفاصيل

أعلن الأوروبي لكرة القدم عن ملعب لقاء النهائي لبطولة دوري ابطال أوروبا، لتشهد عليها الأراضي الإنجليزية في نهائي يشهد علي طرفي من لدوري الإنجليزي، والذي ينطلق في التاسع والعشرون من مايو الجاري في التاسعة مساء.

رشح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكتاش شهير بإسطنبول فيما سبق، قبل إن يتحدد الطرفي في نهائي البطولة ليشهد النهائي علي طرفي إنجليزي خالص. طالب الاتحاد الإنجليزي من الاتحاد الأوروبي علي نقل مكان مباراة من إسطنبول إلي إنجلترا، بالنظر إلي طرفي النهائي، ومراعة الإجراءات الإحترازية من إنتشار فيروس كورونا. جاء الرد علي الاتحاد الإنجليزي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، علي نقل المباراة من إسطنبول إلي ملعب ويمبلي معقل المنتخب الإنجليزي، والذي صل سعة الجمهورية إلي 90 ألف متفرج.

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