/630478/إيرين-سعيد-تشدد-على-إتباع-الإجراءات-الإحترازية-لمواجهة-كورونا-في-العيد-فيديو

قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أننا نعيش في فترة صعبة، تتطلب من الجميع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية، من أجل تجاوز اهذه المرحلة بسلام ولأقل الخسائر الممكنة.

وأشارت النائية إيرين سعيد في تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج إلى أن هذا مواجهة هذا الفيروس مهمة الجميع وليس الدولة فقط، مؤكدة على ضررورة مشاركة الجميع في الحفاظ على أنفسهم أولا وعلى المجتمع بأكمله، من خلال الإتباع السليم للتعليمات والضوابط التي حددتها الدولة الفترة الأخيرة.

وحذرت الدكتورة إيرين سعيد من التهاون خلال الفترة المقبلة المتزامنه مع قدوم العيد، لافتة إلى أهمية عدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

ووافق البرلمان مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.