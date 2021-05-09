/630480/عاطف-مغاوري-يحذر-من-تجمعات-العيد-لمواجهة ازمة-كورونا فيديو

وأكد مغاوري في تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج على ضرورة الإلتزام بما اصدرته الحكومة من قرارات الفترة الأخيرة، وعدم مخالفتها، حتي يتم تجاوز هذه الفترة بسلام.

وأشار النائب عاطف مغاوري إلى أن فترة العيد دائما تشهد العديد من التجمعات والزيارات، وهو أمر خطير يجب الحذر منه، حتى لا يعود علينا الإحتفال بالعيد بشكل سلبي .

وافق البرلمان مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.