/630482/مصر-الكبرى--رئيس-البرلمان-ينتصر-للقضية-الفلسطينية-بتصريحات-نارية-تحت-القبة

أطلق رئيس مجلس النواب، المستشار دكتور حنفي جبالي، تصريحات نارية اليوم، عبر كلمات زلزلت قاعة البرلمان المصري العريق، خلال إدانته الاعتداء على المصليين بالمسجد الأقصى وجريمة التطهير العرقى التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القدس.

خرجت العبارات من رئيس مجلس النواب، لتعكس تماما قدر وقيمه وقامة البرلمان المصري، وعراقته الممتدة لما يزيد عن 150 عاما، ليسجل موقفا مشرفا بإسم الدولة المصرية، ليحظى بعاصفة إعجاب تحت القبة، وصدى هائل للتأييد والتعاطف والثناء من المواطنين خارج البرلمان، الأمر الذي شكل جزءا كبيرا منه، الشخصية التي يتمتع بها رئيس البرلمان والحضور الطاغي الذي تناسب مع أهمية الحدث الذي تطرق إليه.

القضية الفلسطينية

لطالما شكلت القضية الفلسطينية محور اهتمام فائق من الدولة المصرية، ولم تتوان البلاد يوما عن تقديم الجهود المكثفة والمساعي الحثيثة المخلصة لنصرة أبناء فلسطين والدفاع بشراسة وصلابة عن حقوق الفلسطينين، والتصريحات التي أطلقها المستشار دكتور حنفي جبالي اليوم لم تكن الأولى من جانبه على الأقل خلال مدة وجيزة ففي فبراير الماضي، تحدث جبالي بجسارة في جلسة للبرلمان العربي.

رئيس النواب قال منذ أسابيع: أنَّ الاحتلال الإسرائيلي مازال يضرب بكل القرارات الدولية عرض الحائط في ظل ممارسات تشمل شتى أشكال الانتهاكات بحق الفلسطينيين، في محاولة لطمس الهوية الفلسطينية العربية، وهو ما يضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا لنصر القضية الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب منا مزيدًا من التحركات العربية المكثفة على الصعيد الدولي وإعادة إحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

مصر الكبرى

وجود دولة مؤسسات قوية تستطيع تسجيل الفعل ورد الفعل في الوقت المناسب، لم يكن من السهولة بمكان أن تصل به مصر إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تلك المدة الوجيزة، والتي شهدت سنوات من الاضطراب، قبل أن تستقر الأمور، لتممكن مصر من تمتلك أدواتها وأوراقها، لتصبح دولة تنعم بالهدوء والاستقرار، وتستكمل بناء مؤسساتها الحكومية والبرلمانية.

حيث جاءت كلمات مجلس النواب المصري اليوم، صادرة عن مؤسسة كبرى، تمثل مصر المؤثرة والتي لديها صوت مسموع في العالم، معبرة تمام التعبير عن الشعب المصري وحماسه واستياءه من الممارسات الإسرائيلية، لتخرج الكلمات قوية كالرصاص، تحرك المياة الراكدة في المنطقة، وتعلي صوت الحق، وتؤكد على موقف مصر الذي لايقبل الغموض أو الالتباس.

مدلولات قوية

بإعمال الرصد والتحليل لكلمات المستشار دكتور حنفي جبالي اليوم بحق القضية الفلسطينية، ووضعها في الميزان المناسب، فإنه سيتضح لنا رسالة واضحة خلف كل عبارة، وإعلان واضح للموقف المصري "الجديد القديم" الذي لطالما أعلى من شأن الفلسطينين، ودافع عن حقهم وأرضهم، ،خرجت الكلمات قاطعة، حينما قال المستشار الجبالي، إن قضية فلسطين هى مسئولية العرب جميعاً، وأن قدساتنا وحرماتنا لن يحمي حماها غيرنا، وأن الأقصى هو مسرى نبينا وسندافع عنه.

وتابع: لن يتكون هناك دولة فلسطينية بدون القدس، معلنا بمنتهى الحسم: نرفض ترويع الركع السجود فى الأقصي، الشعب الفلسطيني يعيش نكبة جديدة، تهجير الفلسطينيين فى الشيخ جراح جريمة تطهير عرقي، وأن إسرائيل تنتهك كل مواثيق الشرعية الدولية.