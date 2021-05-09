عاجل.. السيسى يوجه بإرسال مساعدات طبية للهند لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث العسكرى للقوات المسلحة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إقلاع ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان لدولة الهند.





يأتى ذلك فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار المساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الهندى بسبب سرعة تفشى فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات فى ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية. تأتى تلك المساعدات استمرارًا للدور المصرى الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات.

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