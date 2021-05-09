عاجل.. تدريبات مشتركة بين القوات البحرية والجوية المصرية والفرنسية

جدة - نرمين السيد - نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحرىًا عابراً فى نطاق الأسطول الجنوبى، بالإضافة إلى تنفيذ عناصر القوات الجوية المصرية والفرنسية للتدريب المشترك "رمسيس- 2021 " بأحد القواعد الجوية المصرية.





يأتى ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

حيث نفذت القوات البحرية تدريبًا بحريًّا عابرًا بإشتراك الفرقاطة المصرية "سجم الفاتح" مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" فى نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى، وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية المشتركة والتى تحقق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين.

يأتى ذلك بالتزامن مع تنفيذ عناصر القوات الجوية المصرية والفرنسية التدريب المشترك "رمسيس- 2021" حيث اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والطلعات الجوية المشتركة وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين، عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقى فضلًا على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة.

تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، فضلًا على دعم الجهود الخاصة للإستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة.