بقيمة ١٤ مليار جنيه.. دينية النواب تناقش موازنة الأوقاف والجهات التابعة لها

جدة - نرمين السيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها.





ووفقًا لمشروع الموازنة لديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها، تبلغ إجمالى الاستخدامات للسنة المالية 2021/2022، 14 مليار و560 مليون و898 ألف جنيه، وتبلغ إجمالى الموارد المقدرة (بدون عجز يمول من الخزانة العامة) مبلغ مليار و655 مليون جنيه، ويخصص للأجور وتعويضات العاملين مبلغ 11 مليار و312 مليون جنيه، ويخصص لبند شراء السلع والخدمات مبلغ مليار و820 مليون. وطالب ممثل وزارة الأوقاف بزيادة مخصصات واعتمادات موازنة ديوان عام الوزارة والمديريات الإقليمية التابعة لها، لمجابهة زيادة طلبات فرش وإحلال وتجديد المساجد، وتطوير المساجد الأثرية، وفواتير المرافق من كهرباء ومياه وغيرها. وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ورئيس الجلسة، إن اللجنة توصى بتحقيق طلبات وزارة الأوقاف فى أغلب بنودها من كهرباء ومياه وصيانة وإحلال وتجديد وفرش المساجد، والاهتمام بتطوير المساجد، مشيرًا إلى أن ممثلى وزارتى المالية والتخطيط لم ترفضا طلبات وزارة الأوقاف، ولكن قالوا إنها تصرف من المخصصات المتوفرة وعندما تحتاج زيادة سيتم مدها.

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