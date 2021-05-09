إيقاف صلوات القداسات بكنيسة الملاك بطوسون حتى آخر مايو

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا مكارى أسقف شبرا الجنوبية، إيقاف صلوات القداسات بكنيسة الملاك ميخايل بطوسون شبرا؛ نظرا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وذلك حتى آخر شهر مايو.





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