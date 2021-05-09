صور- برلمانية خلال زيارتها لحميات الفيوم: الأطباء يسطرون بطولات أمام كورونا

جدة - نرمين السيد - زارت مرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، مستشفى حميات الفيوم، للاطمئنان على سير العمل وتواجد الأطباء وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، رافقها خلال جولتها الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد نجيب مدير المستشفى، والدكتور أحمد الملوانى وكيل المستشفى.





وشهدت الجولة الوقوف على متطلبات المستشفى للحصول على أفضل خدمة، لا سيما وأنها تعتبر مستشفى الحميات الوحيدة بالمحافظة وتحولت كلها لمستشفى عزل لحالات كورونا، وبها قسم متطور للغسيل الكلوى لمرضى فيروس كورونا، ووجهت النائبة الشكر للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين، الذين يسطرون بطولات عظيمة فى ظروف الوباء اللعين. وفى نهاية الزيارة، تبرعت للمستشفى بعدد من منظمات شبكة الغازات، مضيفة: "قليل من كثير من حق الدولة علينا، كل الشكر والتقدير للعاملين بمستشفى الحميات وكل مستشفيات العزل بالفيوم على الجهد المبذول للتصدى لهذا المرض".

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