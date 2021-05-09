مصدر كنسى: الراهب أشعياء المقارى لن يدفن بدير أبو مقار

جدة - نرمين السيد - وأكد أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، فوائل منذ أن تم شلحه من الرهبنة ليس له أية علاقة بالدير، كما أن أسرته قد استلمت جثمانه وسوف يدفن بمقابر الأسرة.

وكانت مصلحة السجون نفذت حكم الإعدام على الراهب "أشعياء المقارى" المدان بقتل الأنبا أبيفانيوس، داخل كنيسة وادى النطرون عام 2018.