فيديو.. حياة كريمة تستعرض رحلة كفاح علاء وتحقق حلمه

جدة - نرمين السيد - وقال علاء، إنه يبلغ من العمر 19 عامًا، لافتًا إلى أنه تعرض فى 2016 لكسر فى أحد رجليه وبعد فك الجبس اكتشف الأطباء أن لديه ورم، وكتب له الأطباء العلاج الكيماوى، مضيفًا: "بعد الكيماوى خفيت، ولكن فى 2017 رجلى اتكسرت تانى بس الموضوع أصعب والأطباء قالوا لازم تتبتر".
وأوضح أنه ركب طرفا صناعيا وعانى نفسيا من الموضوع فى البداية، ولكنه سلم الأمر لله، لافتًا إلى أنه نزل للعمل بعد بتر ساقة، ولكنه الآن لا يعمل.
وحققت مؤسسة حياة كريمة، حلم "علاء" بتوفير محل وملئه بالبضاعة، ووعد "علاء" بمساعد المحتاج كما فعلت مؤسسة حياة كريمة معه.
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