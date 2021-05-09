جدة - نرمين السيد - قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، إجراء تحويلات مرورية بالتزامن مع تنفيذ بعض الأعمال داخل ميدان التحرير، الأمر الذى يستلزم غلق الميدان أمام حركة المرور، مع تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة.





وقالت الإدارة فى بيانها، إن الأمر الذى يستلزم غلق الميدان أمام حركة المرور من الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة صباح يوم الإثنين، هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى: أعلى نفق كمال الدين صلاح: القادم من ميدان الجزيرة اتجاه ميدان التحرير يتجه للدخول يميناً شارع كورنيش النيل وعدم الاستكمال بشارع التحرير اتجاه ميدان التحرير، ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض. القادم من شارع الجلاء أو منزل كوبرى أكتوبر يتجه للدخول يميناً اتجاه شارع امتداد رمسيس وعدم الاستكمال اتجاه شارع ميريت اتجاه ميدان التحرير. ميريت وقصر النيل:

القادم من ميدان طلعت حرب يتجه للدخول يميناً اتجاه ميدان الشهيد ولا يسمح الدخول يساراً اتجاه ميدان التحرير. ميريت والبستان:

القادم من شارع البستان يتجه للدخول يميناً اتجاه ميدان الشهيد. القصر العينى والشيخ ريحان:

القادم من اتجاه النافذة يتجه للدخول يميناً شارع الشيخ ريحان وعدم الاستكمال اتجاه ميدان التحرير. القصر العينى ومحمد محمود:

القادم من شارع محمد محمود يتجه لاستكمال السير اتجاه شارع سرايا الإسماعيلية وعدم الدخول يميناً إتجاه ميدان التحرير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحويلات مرورية لغلق ميدان التحرير.. تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.