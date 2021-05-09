مصر ترسل كميات كبيرة من المساعدات الطبية للهند 



فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة الهند.

جاء ذلك فى إطار المساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الهندى بسبب سرعة تفشى فيروس كورونا وإرتفاع معدلات الإصابة والوفيات فى ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية .

تأتى تلك المساعدات إستمراراً للدور المصرى الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات .

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