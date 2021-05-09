/630483/أحمد-ناجي-محمد-عواد-هو-الأقرب-لحراس-عرين-الزمالك-أمام-الأهلي

تحدث أحمد ناجي مدرب حراس فريق سموحة، عن مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك، مُشيرا إلى أن محمد عواد هو الأجهز لحماية عرين الأبيض خلال المباراة.

وقال أحمد ناجى في مداخلة هاتفية لبرنامج "النجوم فى رمضان" عبر إذاعة "الشباب والرياضة": "مباراة القمة بين الأهلي والزمالك خارج كل المقايس فهي ولادة جديدة للاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة".

وتابع: "محمد عواد هو الأقرب لحراس عرين الزمالك أمام الأهلي".

وأضاف: " التحكيم المصري في مباراة القمة قرار جرئ من أحمد مجاهد، محمود البنا تفوق على نفسه في المباراة الأولى، وهى مباراة مثل أى مباراة لأنه لا توجد جماهير ولا ضغوطات، ولا تتوفر الدولارات من أجل دفعها للأجانب".

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وأتم: "الأهلى ليس في حاجة للتعاقد مع حارس جديد، لأن حراسه الصغار جيدين، أما الزمالك لابد أن يسمح بخروج حارس من الكبار ويعيد محمد صبحى من الاتحاد السكندرى".

ويستعد النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك لمباراته غداً الأثنين والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير .

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.

خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.

فيما يسعي الزمالك في تحقيق الفوز عوضاً عن المواجهة الأولي، ويحتل صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .