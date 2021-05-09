علاء عابد: السكة الحديد ملك الشعب.. ونحن ضد اتخاذ كبش فداء «صور»

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قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، إن إجتماع اللجنة اليوم سيناقش بيان وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير امام البرلمان حول تطوير هيئة السكة الحديد في الفترة القادمة.

خلل فى منظومة السكة الحديد

وأضاف النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات، إن الفترة القادمة قادرة على إصلاح ما تعرضت له السكة الحديد من حوادث، حيث تعرضت السكة الحديد إلى حوادث متلاحقة، أعطت انطباع للشارع المصري أن هناك خلل في منظومة السكة الحديد رغم التطوير الكبير الذي يحدث فى قطاع النقل والمواصلات والسكة الحديد.

السكة الحديد ليست مسئولية الدولة

وطالب النائب علاء عابد، الإعلام بتسليط الضوء على ما يتم من تطوير في قطاع النقل، والسكة الحديد والإصلاحات التي تتم كل يوم، لافتًا إلى أن السكة الحديد مسؤلية الدولة وليست مسؤلية وزارة النقل والمواصلات فقط، مؤكدًا على السكة الحديد ملك للشعب المصري.

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وأضاف النائب علاء عابد:” هناك العديد من المشاكل متعلقة بالعنصر البشري وغيره، ولابد من الوصول لحلول لإصلاح هذه المشاكل سواء بالداخل التكنولوجيا الحديثة، أو قروض ومنح من أجل الإصلاح، مؤكدا على أن قطاع السكة الحديد يحتاج لمجهود كبير.

وأضاف النائب علاء عابد:” لدينا ١٠ آلاف كيلو متر سكة الحديد، وسنحتاج لوقت كبير للتطوير، ونحن ضد فكرة اتخاذ كبش فداء عقب كل مشكلة لانها لن تحل المشكلة بل ستزيدها، ولابد أن يعرف الشعب حجم التحديات، لأن السكة الحديد ليست ملك الحكومة ولكنها ملك للشعب.

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، والتي تقضي بفصل متعاطي المخدرات.