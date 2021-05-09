/630487/هشام-هلال-قرارات-الحكومة-صائبة-ويجب-الإلتزام-بها-لمواجهة-كورونا-فيديو

قال النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن القرارت التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن التعامل مع جائحة فيروس كورونا، كانت صائبة وتستلزم من جميع المواطنين الالتزام بها وتنفيذها لمواجهة الموجة الثالثة الشرسة من الفيروس، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، موجها كل الدعم لها.

وأضاف النائب هشام هلال في تصريحات لموقع دوت الخليج، ‏انه بإقتراب مناسبة العيد، يجب الحذر من التجمعات وعدم التزاحم لعبور هذه الأزمة بأقل الخسائر.

ولفت هلال إلى أن هذا الفيروس أثر بشكل كبير على العديد من الدول ومنها الهند، والذي إرتفعت أعداد الإصابة بفيروس كورونا بها بشكل قياسي.

وافق البرلمان مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.