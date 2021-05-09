/630488/مانشستر-يونايتد-يحقق-الفوز-علي-أستون-فيلا-ويهدد-السيتي-في-الصدارة

انتهت مبارة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بنتية ثلاث أهداف مقابل هدف لصالح مان يونيتد، في لقاء الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويشهد علي اللقاء ملعب فيلا بارك معقل فريق أستون فيلا.

سجل أستون فيلا الهدف الأول للفريق والوحيد في المباراة في الدقيقة 24 من عمر المباراة بأقدام برترام تراوري.

جاء الرد من الفريق الضيف مان يونايتد علي نتيجة المباراة في الدقيقة 53 من عمر المباراة من خلال برونو فيرنانديز، وجاء الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 62 عن طريق الصضغير جرين وود، وجاء الهدف الثالث والأخير في المباراة في الدقيقة 89 من عمر المباراة عن طريق إديسون كافاني.

تلقي أولي واتكينس مهاجم فريق أستون فيلا في الدقيقة التاسعة والثمانون من عمر المباراة البطاقة الصفراء الثانية، بعد الصقوط في منطقة جزاء مانشستر يونايتد بداعي أخذ ضربة جزاء ولكن حكم المباراة كان أقرب إليه ليشهر له البطاقة الصفراء الثانية في المباراة لتحمر.

تبديلات مانشستر يونايتد في المباراة

جاء التبديل الأول في صفوف فريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 65 بخروج ماسون جرينوود ودخول إديسون كافاني، وفي الدقيقة 78 جاء التبديل لثاني في الفريق بدخول إيريك بايلي وخروج هاري ماجواير بداعي الإصابة، وجاء التبديل الثالث في الدقيقة 88 بخروج برونو فيرنانديز ودخول نيمانيا ماتيتش.

موقف الفريقين في الدوري:

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 70 نقطة ن أصل 34 مباراة في هذا الموسم حقق من خلالها 20 إنتصار، ووقع في فخ التعادل في 10 مباريات، في حين خسر في 4 مباريات، إستطاع أن يسجل من خلالها 67 هدف، في حين تلقت شباكة 36 هدف في هذا الموسم.

يحتل أستون فيلا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 48 نقطة ن أصل 34 مباراة في هذا الموسم حقق من خلالها 14 إنتصار، ووقع في فخ التعادل في 6 مباريات، في حين خسر في 14 مباريات، إستطاع أن يسجل من خلالها 49 هدف، في حين تلقت شباكة 41 هدف في هذا الموسم.