أحمد البنا: قرارات الحكومة لمواجهة كورونا سيكون لها مردود إيجابي«فيديو»

/630490/أحمد-البنا-قرارات-الحكومة-لمواجهة-كورونا-سيكون-لها-مردود-إيجابيفيديو

حذر النائب أحمد البنا من التجمعات خلال أيام العيد ، في ظل الحديث عن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، موضحا أن هذه التجمعات قد تؤدي إلى تزايد أعداد الإصابات.

وأكد البنا على ضرورة الإلتزام بقرارات الحكومة الأخيرة لمواجهة كورونا، موضحا ان هذه القارات سيكون لها مردود إيجابي في السيطرة على عدد إصابات فيروس كورونا.

وطالب البنا بضرورة مراعاة التباعد المكاني والإلتزام بالقواعد، وإرتداء الكمامة عند الخروج من البيت، والإبتعاد عن المناطق المزدحمة، وإتباع السلوك الصحي السبيم عند الشعور بأي أعراض.

وافق البرلمان مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.