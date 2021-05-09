/630491/رئيس-هيئة-السكة-الحديد-سيتم-تدريب-العنصر-البشري-والمهندسين-طبقا-لمنهج-علمى

استعرض المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، خطة الهيئة وتطوير أداءها والخدمة المقدمة للجمهور، قائلًا:” إن الأسباب التي أدت لوقوع تلك الحوادث كانت بسبب العنصر البشري، ولذا وضعنا خطة لتدريب وتأهيل العنصر البشري.

كما أشار رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أنه تم تكليف لجنة لدراسة الأعطال منذ يناير، للتركيز على نقاط الضعف والقوة والتعامل معها والأعطال والحوادث البسيطة.

رئيس هيئة السكة الحديد يشير إلى وضع خطة لتحسين الأصول الثابتة

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أنه تم وضع خطة لتحسين الأصول الثابتة والمتحركة، حيث تصل الأصول إلى ٢٢٥ مليار ثابته ومتحركة، من أول السور إلى القضبان والجرارات الجديدة ، وإصلاح القديمة، مضيفًا:” لم نترك عنصر إلا وتم حصره، والعنصر البشري هو أهم شيء ولأول مرة يتم اختيار وتدريب المهندسين، طبقًا لمنهج علمي وبالتالي سيتم تغيير خريطة العمالة في هيئة السكة الحديد، مضيفًا:” خلال الفترة القادمة سيتم الاستعانة بشركات للعمل في السكة الحديد.

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ومن جانبه طالب النائب علاء عابد، باطلاع اللجنه علي خطة الهيئة لتطوير وتدريب العنصر البشري، متسائلا عن الخطة الزمنية للتدريب، ودور السكة الحديد لتنظيم عمل الشركات التي ستتعامل مع هيئة السكة الحديد،وهل سيختصر دور الهيئة علي تنظيم العلاقه بين الشركات .

تخصيص السكة الحديد

وتسائل رئيس نقل البرلمان، هل سيتم تخصيص السكة الحديد، خاصه أن السكة الحديد هيئة خدمية، وبالنسبة للتدريب المرتبط بالجيل الرابع والخامس، هل المدربين حصلوا على دورات في الخارج.

خطة تدريب العنصر البشري

ومن جانبه أكد رئيس هيئة السكة الحديد، أنه سيوافي اللجنة بتقرير عن خطة تدريب العنصر البشري خلال اسبوعين، أما بالنسبة للسكة الحديد مفيش تخصيص للسكة الحديد، ولكن هناك شركات ستدخل لتطوير الأداء وسيتم تحديد دور كل شركة، وإدارة وتشغيل نظم الجودة، فهناك بنود تدريب خارج وداخل مصر ، وبالتالي نضمن تشغيل نظم حديثة ، المورد بيدخل معنا دعم فني واشراف لمدة لا تقل عن ١٥ سنة.