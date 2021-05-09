السقا وعز ومصطفى شعبان خارج المنافسة الرمضانية 2021

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كشفت لجنة جوائز النقاد للدراما العربية الـ ADCA عن القائمة القصيرة النهائية لمرحلة التقييم الثانية بعد عرض 20 حلقة من الأعمال الدرامية في رمضان، والتي تضم عدد من النقاد والصحفيين من مختلف الدول العربية.

دوت الخليج يكشف القائمة القصيرة النهائية لمرحلة التقييم الثانية بعد عرض 20 حلقة لجائزة النقاد للدراما العربية ADCA.

قائمة الافضل ممثل في ADCA

اتت قرارات لجنة جوائز النقاد للدراما العربية ADCA باستبعاد عدد كبير من الفنانين الغير متوقعين جاء على رأسهم الفنان أحمد السقا، وأحمد عز، ومصطفى شعبان، وعمرو سعد، وجمال سليمان، وياسر جلال وباسل الخياط وهاني سلامة من قائمة أفضل ممثل لهذا العام، فيما أتى ضم كل من يحيي الفخراني عن نجيب زاهي زركش، كريم عبد العزيز وأحمد مكي عن الاختيار2، وطارق لطفي عن القاهرة كابول، محمد فراج عن ضد الكسر ولعبة نيوتن، ومحمد ممدوح أيضا عن لعبة نيوتن للقائمة.

قائمة أفضل ممثلة في ADCA

أما عن أفضل ممثلة فتنافس كلًا من منى زكي عن لعبة نيوتن، حنان مطاوع عن القاهرة كابول، إنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد عن الاختيار2، سهر الصايغ عن الطاووس، نيللي كريم عن ضد الكسر، وأخيرًا هند صبري عن هجمة مرتدة، ولم يحلف الحظ ليسرا وياسمين عبدالعزيز وريهام عبدالغفور ونيرمين الفقي ونور وأنوشكا وياسمين رئيس بدخولهم ضمن القائمة.

أفضل ممثل وممثلة دور ثاني

اقتصرت قائمة أفضل ممثل وممثلة دور ثاني على كلًا من خالد الصاوي عن القاهرة كابول واللي مالوش كبير، وفتحي عبد الوهاب عن القاهرة كابول، محمد دياب عن نسل الأغراب، أحمد بدير عن بين السما والأرض، محمد محمود عن نجيب زاهي زركش، سيد رجب عن لعبة نيوتن، وسميحة أيوب عن الطاووس، سوسن ونجلاء بدر ويسرا اللوزي عن بين السما، جميلة عوض وأروي جودة عن حرب أهلية، رنا رئيس عن نجيب زاهي زركش.

أفضل تتر لمسلسلات رمضان 2021

ضمت قائمة أفضل تتر لمسلسلات رمضان هذا العام كلا من أحمد سعد عن تتر الاختيار2 "روحنا ف إيدينا"، وأيضا عن تتر ضل راجل "عملتي فيا إيه"، حمادة هلال عن المداح "مدد يارب"، أصالة عن بنت السلطان " كان ياما كان"، وأيضا عن تتر قصر النيل "مابنقدرش"، شيرين عن لحم غزال "وشي الحقيقي"، مدحت صالح عن هجمة مرتدة " كل الكلام حب".

الجدير بالذكر، أن لجنة جوائز النقاد للأعمال الفنية أكدت أن استبعاد أي مسلسل من التقييم لا يعني بالضرورة استبعاد عناصره أو فريق عمل المسلسل من المسابقة طالما حصل أي منهم على الحد الأدنى من التقييم للجنة الجوائز، ويجرى نظام التقييم في الـADCA إلى استبعاد المسلسلات التي لن تحصل على الحد الأدنى من تصويت لجنة النقاد كل 10 أيام من رمضان، إلى أن نصل في نهاية شهر رمضان إلى القائمة النهائية للمسلسلات الفائزة.