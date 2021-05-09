/630496/هشام-الحصري-نقدر-الجهود-التي-يتبناها-الرئيس-في-تطوير-منظومة-صناعة-القطن-صور-وفيديو

عقدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، برئاسة النائب هشام الحصري ، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، وذلك لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الاقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.

و قال النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، إن جميع وزارات الدولة سواء وزارة الزراعة أو وزارة الصناعة أو التجارة أو قطاع الأعمال وجميع الوزارات معنيه بهذا الأمر يجب أن تنسق مع بعضها البعض بحيث يكون هناك طلب على كميات واضحة وتحدد مساحة وتقدم دعم للمزارع بأصناف بذور جيدة لضمان انتاجيه جيدة وبأسعار مناسبة كي يستطيع توفير مكسب.

وأضاف "الحصري" خلال اجتماع اللجنة، أنه لابد أن يشعر المواطن أن هناك تطور لمصلحة المزارع المصري، وان المساحة المزروعة كانت 2 مليون فدان في السنه وهبطت إلى أقل من 100 ألف فدان في بعض الأحيان .

وتابع رئيس زراعة النواب، قائلاً : أقدر الجهود التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير منظومة صناعة القطن حتي تكون هذه القاطرة هي التي تدير زراعو القطن المصري في المستقبل ، متمنيا في خلال فترة قصيرة أن نستطيع التوسع في الزراعه .

ووجه "الحصري" تساؤلا لمدير معهد القطن السابق ومدير الصندوق الحالي، عن موقف ال 11 مليون مديونيات لشركات الأقطان لدى الصندوق وهل سيتم تحصيلها أم لا ؟ .

وأوضحت الحكومة أن تعديل القانون الخاص بالاقطان ساعد فى توفير مبالغ كبيرة كانت تخسرها الشركة من قبل حيث كنا نشترى الاقطار ب ١ فى ٢٠١٦ وكنا نزرع مليون اقطار ونصرف ٧ مليون فكانت الخسارة ٦ مليون، ولكن بعد تعديل القانون وصل سعر الاقطار إلى ١٠ جنية وزادت معه إيرادات الدولة.