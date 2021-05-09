/630497/نجوم-الفن-يتضامنون-مع-القضية-الفلسطينية-ضد-الكيان-الصهيوني

تضامن عدد كبير من الوسط الفني بالعالم العربي مع أهالي فلسطين بسبب ماتتعرض له الدولة من حادث مرير يشهدها حي الشيخ جراح، فى فلسطين، وقاموا بتفعيل هشتاج "انقذوا حي الشيخ جراح"، محاولة في دعم فلسطين وتخويف الكيان الإسرائيلي.

دوت الخليج يرصد رد فعل الوسط الفني على رأسهم مكي واليسا بشأن الحادث الذي يشهده حي الشيخ جراح في فلسطين.

رد فعل اليسا حول القضية الفلسطينية

تحرص الفنان اليسا دائمًا التعبير عن رأيها في مثل تلك الحوادث سواء حادث مر بموطنها لبنان أو بأي دولة بالوطن العربي كسوريا وفلسطين، فأعربت إليسا عن استيائها من الوضع التي يمر به أشقائنا الفلسطينين بعد حادث حي الشيخ جراح من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

كتبت اليسا عبر تويتر: "‏ما حدا فيه يوقف عالحياد بالقضايا الأساسية واللي بتمس القيم، اللي عم بيصير بفلسطين هو سرقة قدام عيون العالم من دون ما حدا يفتح تمو، لا العدو ولا الحليف! الله يكون مع أهل فلسطين الحبيبة".

مكي يدعم أهل فلسطين

ونشر احمد مكي من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صور لقدس فلسطين وعلق عليها داعمًا أهالي فلسطين طالبًا الدعاء لهم: "القدس عاصمة فلسطين (الأبدية) رغمًا عن أنوفهم.. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وانصرهم على الإرهاب الصهيوني الغاشم، بسم الله الرحمن الرحيم (ولا تحسَبَنَّ اللهَ غافلاً عمَّا يعمَلُ الظالمون إنما يؤخِّرهُم ليَومٍ تشخَصُ فيهِ الأبصارُ) صدق الله العظيم".

نجوم الوسط الفني يخرجون عن صمتهم بشأن القضية الفلسطينية

كان محمد هنيدي من أوائل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وما يمر به من أحداث مؤسفة، وكتب عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر مطالبًا متابعيه بضرورة الوقوف بجانب أهالي فلسطين: "وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر إن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا، بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم، في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل، لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله #انقذواحي_الشيخ_الجراح".

وبرغم ماتمر به سوريا بظروف سيئة هي الأخرى حرصت الفنانة السورية كندة علوش دعم فلسطين الشقيقة وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر"، "اللهم كن مع اخواننا في فلسطين الشقيقة وامسح آلامهم وانصرهم"،بينما حرص الفنان شيكو علي التعبير عن تضامنه، وكتب عبر حسابه بموقع انستجرام: "تضامنا مع اخواننا في فلسطين، في صمت العالم، سنرسل أصواتكم وأصواتنا للعالم".

وأعرب الفنانة هند صبري عن موقفها من خلال صفحتها على موقع فيسبوك، وكتبت: "ما يحدث في الشيخ جراح جريمة حرب، وهو إنتهاك لكل إتفاقيات السلام الموقعة والقوانين الدولية، التهجير القسري لأي إنسان كارثة إنسانية لا يمكن السكوت عليها، ضد ما تقوم به إسرائيل في مدينة الصلاة القدس، انقذوا حي الشيخ جراح".

ضحايا الهجوم الإسرائيلي في فلسطين

الجدير بالذكر أن، الهلال الأحمر الفلسطينى كشف عن ارتفاع عدد الإصابات فى مواجهات الأقصى إلى 205 أشخاص، كما أكد أنه تم نقل 88 مصابًا إلى المستشفيات لتلقى العلاج المناسب.