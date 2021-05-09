وزير الأوقاف: الوفاء بالعهد فضيلة أجمعت عليها الشرائع السماوية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الوفاء بالعهد فضيلة أجمعت عليها الشرائع السماوية ولا يوجد دين واحد يقر الخيانة أو الغدر، مؤكدا أن أحوج ما نكون إليه فى حياتنا المعاصرة هو "شيمة الوفاء".





وأضاف وزير الأوقاف، فى تصريح، اليوم: "كان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله ويقول النبى- صلى الله عليه وسلم: (من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه)، ويقول أيضا: (مَنْ أُتِى إليهِ معروفٌ فلِيكافئَ بهِ، ومَنْ لمْ يستطعْ فلِيذكرْهُ، فإنَّ مَنْ ذكرَهُ فقد شكرَهُ)، ويقول الحق سبحانه وتعالى: (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ)، ومن بخس الناس إنكار الجميل وعدم الاعتراف به".

وأوضح أن الوفاء من شيم الأنبياء امتدح الله به أبا الأنبياء سيدنا إبراهيم (عليه السلام) فيقول سبحانه: "وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِى وَفَّى" ويقول سبحانه: "وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ العهد كَانَ مَسْؤُولاً" ، وفى الوصايا العشر التى جاءت فى أواخر سورة الأنعام والتى أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية، حيث يقول الله تعالى: "وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا"، فالوفاء بالعهد مما أجمعت عليه جميع الشرائع السماوية، فلا يوجد دين واحد يقر الخيانة أو الغدر أو عدم الوفاء بالعهد، ويقول سبحانه: "وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا"، يظل يقول لك أشهد الله، وأقسم بالله، وعهد رسول الله ثم للأسف الشديد تفجع، يقول سبحانه: "وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ".

وقال وزير الأوقاف، إن خلف العهد والوعد وعدم الوفاء وخيانة الأمانة من أخص صفات المنافقين يقول النبى (صلى الله عليه وسلم): "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر"، ويقولون: "ثلاثة تعجل لهم العقوبة فى الدنيا: الغدر، واليمين الكاذبة، ورد المعتذر خائبًا"، ويقول النبى (صلى الله عليه وسلم): "إذا جمع اللهُ الأولينَ والآخرينَ يومَ القيامةِ رُفِعَ لكلِّ غادرٍ لِواءٌ يومَ القيامةِ فقيل: هذهِ غَدرةُ فلانِ بنِ فلانٍ"، وفى الحديث القدسى: "قَالَ اللَّه تَعَالَى: ثَلاثَةٌ أنا خَصْمُهُمْ يوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أعطَى بى ثُمْ غَدَرَ، وَرجُلٌ بَاعَ حُرًّا فأَكل ثمنَهُ، ورجُلٌ استَأجرَ أجِيرًا فَاسْتَوْفى مِنهُ ولَمْ يُعْطِهِ أجْرَهُ".

وأضاف "عندما ننظر فى سيرة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) نجده كان خير الناس للناس، كان أوفى الناس بالناس، كان أوفى الناس بأهله، كان أوفى الناس بأصحابه، كان أوفى الناس بأمته، ومن ذلك تقول عائشة (رضى الله عنها): جاءت عجوزٌ إلى النبيِّ (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ) وهو عندى فقال لها رسولُ اللهِ (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ): من أنتِ ؟ قالت: أنا جثَّامةُ المُزنيَّةُ فقال: بل أنتِ حسَّانةُ المُزنيَّةُ كيف أنتُم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتُم بعدنا؟ قالت بخيرٍ بأبى أنت وأمِّى يا رسولَ اللهِ فلما خرجتُ قلتُ: يا رسولَ اللهِ تُقبِلْ على هذه العجوزِ هذا الإقبالَ فقال: إنها كانت تأتينا زمنَ خديجةَ وإنَّ حسنَ العهدِ من الإيمانِ".

ثم يقول النبى (صلى الله عليه وسلم) عن السيدة خديجة (رضى الله عنها): "قد آمَنَتْ بى إذ كفَرَ بى الناسُ، وصدَّقَتْنى إذ كذَّبَنى الناسُ، وواسَتْنى بمالِها إذ حرَمَنى الناسُ، ورزَقَنى اللهُ عزَّ وجلَّ ولَدَها إذ حرَمَنى أولادَ النِّساءِ"، والتى وقفت إلى جانبه فى أول لقائله للوحى يوم أن عاد مرتجفًا قالت له: "أبْشِرْ، فَوَاللَّهِ لا يُخْزِيكَ اللَّهُ أبَدًا، إنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وتَصْدُقُ الحَدِيثَ، وتَحْمِلُ الكَلَّ، وتَقْرِى الضَّيْفَ، وتُعِينُ علَى نَوَائِبِ الحَقِّ"، لم ينس لها النبى (صلى الله عليه وسلم) مواقفها الكريمة إلى جانبه.

وأردف وزير الأوقاف، قائلا: وفى شأن سيدنا أبى بكر خطب رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) النَّاس، وقال: "إنَّ الله خيَّر عبدًا بين الدُّنْيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن عبد خُيِّر، فكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هو المخَيَّر، وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : "إنَّ أمنَّ النَّاس على فى صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذًا خليلًا -غير ربِّى- لاتَّخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودَّته لا يبقين فى المسجد باب إلا سُدَّ، إلا باب أبى بكر" فلنتعلم الوفاء من نبى الوفاء، خاتم الأنبياء والمرسلين، ما أحوجنا إلى وفاء مجتمعى، وفاء للأبوين اللذين تعبا وسهرا وربيا، وأنفقا، وفاء للمعلم سواء كان معلمًا بالمدرسة أم فى الجامعة، أم فى المهنة، أم فى الصنعة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن خلق جحود الجميل ونكران الجميل ليس من الإسلام فى شىء، قائلا: "ديننا دين الوفاء" يقول النبى صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ"، وفى الحديث القدسى قال الله تعالى "عِبَدِى! لَمْ تَشْكُرْنِى إِذَا لَمْ تَشْكُرْ مَنْ أَجْرَيْتُ النِّعْمَةَ عَلَى يَدَيْهِ"، نسأل الله أن يجمل حياتنا بشكره، وبالوفاء لمن أسدى إلينا معروفًا، وبالوفاء لأهلنا، والوفاء لوطننا، والوفاء لآبائنا، والوفاء لأصدقائنا، والوفاء لمعلمينا، والوفاء لقادتنا، إنه ولى ذلك والقادر عليه.