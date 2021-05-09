فيديو.. رجال حول الرسول.. الأزهرى: الإمام على كان نبراسا ورأسا لمهنة القضاء

جدة - نرمين السيد - واصل الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال برنامج "رجال حول الرسول"، عبر فضائية dmc، اليوم الأحد، الحديث عن سيدنا على بن أبى طالب - رضى الله عنه، وكيف أدى مهمة القضاء.





وأضاف الأزهرى، أن النبى صلى الله عليه وسلم، عمل على إطلاق طاقات العقول واستنفار المواهب والكشف عن الملكات العقلية، مؤكدًا أن من أسباب نبوغ سيدنا على بن أبى طالب فى القضاء، التعليم النبوى والدراية بالتاريخ والإدراك الفائق والتجارب والفطنة وهى صلب القضاء. وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن سيدنا عبدالله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كان يقول "إذا سمعت على بن أبى طالب يفسر القرآن كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق". وتابع: "سيدنا على ما كنش بيحل المسألة بس، ده كان بيمسك الإجابة ويتوقع منها المسألة"، مؤكدًا أنها كان عقلية وإدراك فائق وعقل شديد النبوغ وقاضى يعد نبراسا ورأسا لمؤسسة وحرفة ومهنة القضاء.

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