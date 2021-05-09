عاجل.. مصر تجدد موقفها الرافض لاقتحام المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - عقد السفير نزيه النجارى، مساعد وزير الخارجية، اجتماعًا اليوم 9 مايو الجارى مع سفيرة إسرائيل أميرة أورون، شارك فيه السفير حسام على مدير إدارة إسرائيل، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، كما تم التشديد على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم فى ممارسة الشعائر الدينية.





كما تم التشديد أيضًا خلال اللقاء على كافة النقاط الواردة فى البيان الصادر عن الوزارة أول أمس الموافق 7 مايو الجارى بشأن التطورات المثيرة للقلق بالقدس. هذا، وقد طُلب من السفيرة الإسرائيلية نقل رسالة إلى المسئولين الإسرائيليين مفادها ضرورة توفير الحماية للمصلين والسماح لهم بالصلاة فى أمان وحرية، وقيام السلطات الإسرائيلية بتحمل مسئولياتها إزاء ضبط الوضع الأمنى فى القدس.

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