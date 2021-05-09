فيديو - مستشار مفتى الجمهورية يكشف حكم صيام الستة من شوال

جدة - نرمين السيد - وأجاب المستشار العلمى لـ مفتى الجمهورية قائلًا: "قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر".
واستطرد: "لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها فحين تصوم 30 يومًا كأنّك صُمْتَ 300 يوم، و6 أيام فى شوال كأنك صمت 6 أيام فى 10 حسنات يوميًّا يصبح بذلك 60؛ فإذن يصبح العدد الإجمالى 360 يومًا، وهو العام الهجرى تقريبًا أو يزيد قليلًا"، مضيفًا:"لذلك إذا قال الرسول هذا فإنّك تأخذ أجر صيام العام كاملًا".
وتساءل: "ولكن متى نصوم الستة من شوال؟"، مجيبًا: "من ثانى أيام العيد، ليس من أوّلِ يومٍ، متتابعين، أو متقطعين طوال شهر شوال، كل ذلك جائز عند الفقهاء".
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