فيديوجراف .. الصاروخ الصينى من لحظة الإطلاق حتى السقوط

جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى محطات الصاروخ الصينى منذ لحظة الإطلاق وحتى السقوط، حيث إن الصاروخ تم إطلاقه من موقع ونتشانج فى 29 أبريل الماضى، وكان يحمل كبسولة عليها معدات لإنشاء محطة فضائية صينية، ثم انطلقت الكبسولة وانفصل الصاروخ حتى خرج عن السيطرة.
وتابع :"لاحظ متتبعو الحطام أنه يتحرك ببطء وبشكل غير متوقع حول الأرض، كما أن رحلة الصاروخ التائه شغلت الرأى العام العالمى، بالإضافة إلى مخاوف من سقوطه على أى منطقة مأهولة بالسكان".
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