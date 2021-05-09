صحة النواب تلزم الحكومة باستكمال تكليف دفعة 2018  

جدة - نرمين السيد - وأكد حاتم على أن قرار اللجنة أنه سوف يتم حصر كل دفعة 2018 كاملة وتكليفها، وإعداد جدول زمنى للمتبقى من 2019 كاملة طبقا لهذا الجدول، ويقدم للجنة خلال أسبوعين، عمل التظلمات لمن تم تكليفهم فى أماكن بعيدة.



وشهد اجتماع اللجنة، اليوم، مناقشات واسعة حول استمرار أزمة تكليف الصيادلة منذ دفعة 2018 حيث رفض الدكتور أشرف حاتم حضور عددا من الصيادلة الذين حضروا بالفعل إلى مقر المجلس بصحبة عددا من الأعضاء، وطالبهم بالخروج من القاعة المخصصة لعقد الاجتماع، وهو ما أحدث حالة من البلبلة داخل القاعة.



يأتى ذلك فى الوقت الذى انتاب بعض الأعضاء الغضب بسبب عدم حضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الاجتماع البرلمانى المهم، والمخصص لمناقشة أكثر من 30 طلب إحاطة حول استمرار هذة الآزمة.



وأكد الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة والسكان، أن هذا الاجتماع هو رسالة واضحة للرأى العام بشأن العلاقة المؤسسية بين البرلمان والحكومة مبينا إلى وزارة الصحة تحترم مجلس النواب باعتباره أحد الأدوات الرئيسية للدولة المصرية ويعبر عن مطالب الشارع المصرى.

وأشار الدكتور أحمد السبكى إلى أن الحكومة أتت ببعض المبادرات التى تحفظ للحكومة بعض المكتسبات الاقتصادية، كما يعطى دلالة للرسائل الإيجابية المعروضة حول المشكلة.

وقال: فى مصر يوجد 23 صيدلى لكل 100 ألف مواطن والنسبة العالمية هى 8 صيدلى لكل 100 ألف مواطن، وبالتالى هذا الأمر يضع عب تشغيلى كبير على الدولة لاسيما فى ظل انتقال النظام الصحى من مرحلة إلى مرحلة أخرى تتوافق مع الجمهورية الثانية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى".

وقال: الحكومة تعمل وتفكر بشكل مختلف ولو هناك لوم واقع علينا كوزارة الصحة، فعلينا أن نؤكد كامل احترامنا للبرلمان ونوابه مع مراعاة الأزمات التى تمر بها الدولة المصرية وكافة أجهزتها المشغولة بإدارة فيروس كورونا.



وأوضح الدكتور أحمد السبكى إلى احتلال مصر للمرتبة الثانية أو الثالثة على مستوى العالم من حيث عدد الصيادلة، قائلا :"علينا أن نسفيد بالعدد الكبير من هولاء الصيادلة فى أماكن أخرى".



وأوضح أن البرلمان أصدر قانونا عام 74 رقم 29 خول لوزير الصحة تكليف كليات الطب والصيادلة وأطباء الأسنان والمعاهد والمراكز التى تؤهل العاملين فى مجالات التمريض مع التكليف بتشكيل لجنة لمراجعة هذه الاختيارات، وبناء عليه عام 2017 أن التكليف سيكون وفقا للاحتياج .



وقال مساعد وزير الصحة: الحكومة بدأت تفكر بشكل مختلف ومتسق مع المعايير التشغيلية والنظام الصحى لتطبيق التكليف، مشددا على وجود خطورة على الدولة من جراء تكليف هذا العدد الكبير من الصيادلة والنظام الصحى المصرى الذى سيتحمل مبالغ تشغيل عالية، رغم أنه من الممكن الاستفادة من هؤلاء الصيادلة فى أماكن أخرى.



وشهد الاجتماع تواجد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب من المتقدمين بطلبات الإحاطة بشأن تلك الأزمة وعددهم 39 نائبًا، أبرزهم: «عمرو درويش، منى عبدالعاطي، محمد إسماعيل، أحمد فتحى، محمود مشعل، مروة هاشم، عفاف زهران، نجلاء باخوم، سناء حسان، محمد لبيب، غادة قنديل، حازم عويان، نشأت فؤاد، محمد الصمودي، على أحمد على، ولاء عبدالفتاح، سليمان وهدان، السيد الخضر، محمد الرفاعى، عبدالباقى تركيا، محمود البرعى، على بدر، أشرف الشبراوى، ضياء الدين داود، إيفلين متى، محمد زين الدين، ثروت سويلم ومحمد الوحش محمود أبو الخير، إيرين سعيد، نبيل عسكر، بهاء الدين عثمان، مى رشدى، هالة أبو السعد، شيرين القشاش، محمود الشامى"، وغيرهم حول أزمة تكليف خريجى كليات الصيدلة دفعتى 2018- 2019 الذى لم تشمل أعدادًا كبيرة من خريجى الدفعتين، حيث لم يتمّ تطبيق أى معايير محددة فى الاختيارات وسوء توزيع الخريجين بخلاف محل إقامتهم.

وأكّد النواب فى طلبات الإحاطة، أنَّ وزارة الصحة متمثلة فى الإدارة العامة لشؤون التكليف بدأت حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات 2018 دور أول وثانٍ، وفبراير 2019، ودفعة 2019 دور أول وثانٍ وفبراير ويناير 2020، وذلك بنظام التنسيق الالكترونى حيث تقدم الدفعتين بالطريقة الإلكترونية عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الصحة، وربط خدمات التكليف للصيادلة بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالدفعتين واستيفاء الرغبات كما هو مطلوب ومنبع وطبقا للمواعيد القانونية.

قال النواب إنَّه مع ظهور النتائج فى 13 أبريل الماضى لم يتمّ إدراج عدد كبير مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، متسائلين عن حقيقة وجود نية لإلغاء تكليف الصيادلة، مطالبين وزيرة الصحة بإعادة النظر فى توزيع تكليف الصيادلة دفعتى 2018 و2019.

ولفتوا إلى أن شكاوى الصيادلة دفعتى 2018 و2019 تضمنت عدم تكليف عدد كبير من صيادلة الدفعتين رغم تسجيل بياناتهم بموقع التكليف، إضافة إلى تكليف عدد كبير من الصيادلة والصيدلانيات خارج نطاق محافظاتهم وعدم مراعاة ظروفهم.