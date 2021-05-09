الارصاد:غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 35 درجة وأسوان...

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، انخفاضا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.
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