المعمل الجنائي: تسريب بماسورة غاز وراء حريق محدود في شبرا الخيمة

أ انتهى المعمل الجنائي من معاينة أثار حريق محدود شب بجوار ماسورة غاز بشبرا الخيمة نتيجة تسريب مفاجيء .
من جانبه، نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من مزاعم بشأن حدوث إنفجار بأحد خطوط الغاز بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية .
المصدر أوضح أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث تسريب بأحد مواسير الغاز بالمنطقة المشار إليها نتيجة حدوث إشتعال للنيران بكمية من المخلفات المتراكمة بجوارها على نطاق محدود ، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده.
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