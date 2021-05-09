/630495/كارتيرون-الأهلي-هو-الأفضل-برغم-من-خسارتهم-أمام-المحلة-وتعادلهم-مع-الجونة

تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عبر الموقع الرسمي للنادي، توقعاتة للقاء الغد أمام النادي الأهلي في ظل ضغط المباريات الكبير، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

في البداية كيف تقيم الفترة التي قضيتها مع الزمالك حتى الآن

لقد قدمنا اداء جيد في المباريات الاخيرة التي خضناها، في ظل ذلك الضغط الذي نتعرض له من جدول الدوري وقلة فترات الراحة بين المباريات، ولكن النقطة السلبية الكبيرة التي واجهتنا في الفترة الماضية هي خسارة مباراة الأهلي في قمة الدور الأول، وهذه المباريات لا يجب أن نخسرها، وأنا “ندمان” بدرجة كبيرة على خسارة هذا اللقاء، وكان بإمكاننا أن نخرج بتيجة التعادل لأن الزمالك لا يستحق الخسارة في مباراة الدور الأول.

ما الذي يحتاجه الزمالك للفوز بمسابقة الدوري هذا العام

الزمالك ينافس على البطولة، وكل ما نحتاجه هو الاستمرارية من أجل الفوز بالمسابقة ، لأن الدوري يتضمن عدد مباريات أكثر على العكس من بطولة أفريقيا التي يخوض فيها الفريق عدد مباريات أقل للتتويج بالبطولة.

وهل ستتبع سياسة التدوير بين اللاعبين في الفترة المقبلة للتغلب على هذا الضغط في المباريات

نحهن نحتاج إلي جميع اللاعبين في ظل ضغط المباريات التي نتعرض لها،، وفترة الإعداد التي خضناها قبل مباراة المولودية كانت فرصة لتجهيزهم بدنيا، في حين أن الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول يخوضون مباراة ودية كل أسبوع لتجهيزهم، وسياسة التدوير قد تحدث في بعض المراكز، لأن هناك مراكز من الصعب أن يتم تغيير اللاعبين فيها، ولاعب مثل إمام عاشور فنحن نفتقده ولكن لايستطيع خوض المباريات وذلك بسبب تعرضة للتوقيف.

ما رأيك في تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي كان مقررا لها في يونيو المقبل؟

أرى أن الأمر جيد لأنه سيساعد على انتهاء الدوري في وقت مبكر وهذا أفضل للجميع حتى لا يحدث تلاحم المواسم، ويستطيع كل فريق الاستفادة من فترات الانتقالات وتدعيم الصفوف بشكل أفضل. كما أن انتهاء الموسم مبكرا سيساعد على حسم الصفقات الصيفية والاستفادة من فترة الانتقالات وحسم ملف الراحلين.

هل ستوافق على خوض مباريات الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي

لايوجد أي مانع من الزمالك في إستكمال بطولة الدوري بدون اللاعبين الدولين، يجب علي جميع الأندية أن تستجيب لذالك الأمر حتي ينتهي مسابقة الدوري مبكراً.

وما رأيك في التحكيم بالدوري المصري؟

الجميع يتحدث عن التحكيم خلال هذه الفترة ومباراة بيراميدز الأخيرة مع الزمالك شهدت أزمة الوقت الإضافي لأن الحكم احتسب وقت أقل من المعلن عنه.

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ما رأيك في طلب الأهلي لحكام أجانب في القمة؟

أراي ان الدوري المصري من أعلي الدوريات في وإفريقيا، واتمني ان اراي تحكيم عادلاً أثناء اللقاء.

وكيف تسير علاقتك مع الجهاز المعاون

الأمور مستقر ولايوجد أي من الخلافات بين الجهاز المعاون، نحن نعمل من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير الزمالك.

وكيف ترى مباراة القمة المقبلة

المباراة في قمة الصعوبة حيث تحديد البطل، خاضة بعد الخسارة الأولي التي تلقنها الأهلي هو الذي أحسن فنيناً برغم من خسارته أمام غزل المحلة والتعادل إمام الجونة، ولكن استعادة بعض من اللاعبين.

هل سيكون لنتيجة القمة دور في حسم بطل الدوري؟

على الورق يتبقى مباريات كثيرة لكل فريق في بطولة الدوري ولكن نتيجة مباراة القمة غدا سيكون لها دور كبير في حسم المنافسة على اللقب، ومن يفوز في المباراة يكتسب ثقة تمنحه دفعة في المباريات المقبلة.

وهل يحتاج الزمالك لمدير كرة أو مشرف عام على الكرة في الفترة الحالية؟

لسنا في حاجة لمدير كرة أو مشرف عام في الفترة الحالية، لأنه كلما زاد عدد أفراد الجهاز الفني للفريق قد تحدث خلافات ونحن الآن كمجموعة واحدة داخل الجهاز نعمل بانسجام كبير وربما ادخال عناصر جديدة خلال هذه الفترة قد يؤثر على هذا الانسجام.

وما الرسالة التي توجهها لجماهير الزمالك؟

الروح الموجودة بالفريق جيدة للغاية والجماهير تنسى أن الزمالك يمر بفترة صعبة واللاعبون يمرون بفترة صعبة لعدم حصول على مستحقاتهم من عدة أشهر، ولكنهم يريدون الفوز من أجل الجماهير، وهدفي في الفترة المقبلة هو الفوز بالدوري وهو أمر أصعب من الفوز بالسوبر والبطولة الإفريقية.

نحن نسعي للفوز بالكأس والدوري هذا الموسم والمنافسة صعبة أمام النادي الأهلي.