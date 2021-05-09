/630498/أحمد-سمير-فضلت-الزمالك-علي-الأهلي-ومش-ندمان

أكد أحمد سمير لاعب الزمالك السابف والمصري البورسعيدي الأسبق، أنه كان بيحلم من زمان يلعب في الزمالك وضحي بعروض كتير علشان ده، وجاء ذلك في برنامج "قصة ولعبة" مع الإعلامي سيف زاهر المذاع علي قناة اون تايم سبورت خلال شهر رمضان في الخامسة مساء.

قال: " إنتقالي للزمالك إتأخر لثلاث سنوات مع الفريق منذ 2001 لحد 2004 وفي النهاية جاء الرد والإنتقال بعد العودة من كأس العالم للشباب".

وأضاف: " كان قصدي بالفعل الإنتقال لنادي الزمالك ورفض عروض الإحتراف التي جاتني من أوروبا بعد كأس العالم للشباب، وفضلت الزمالك".

وأكمل: " كان حلمي من البداية الإنتقال للزمالك وفي الفترة دي كان في النادي العديد من نجومي ومفضلي في كرة القدم في النادي".

وزاد: " وعن قراري في الإنتقال إلي الزمالك ورفض العروض الخارجية مش ندمان عليه ولو لف بيا الزمن هعمل كده برضو، وأنا في الأساس زملكاوي".

وأضاف: " كنت مبسوط جداً في الإنتقالق لنادي الزمالك وإرتدائي للقميص كان شرف ليا، وكان في الفترة اللي روحت فيها كان في نجوم كتيرة في النادي وكان حلمي اللعب بجانبهم".

وأردف: " كان في مفاوضات من الاهلي والزمالك بس فضلت الزمالك، والكلام كان مع محمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلة".

وأختتم: " لما فكرت الذهاب للزمالك ومروحتش الأهلي، ودا كان حلمي من زمان أن أروح الزمالك، ووقتها مبصتش علي الفلوس".