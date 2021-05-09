/630500/أشرف-عبدالباقي-يستقبل-عيد-الفطر-بمسرحية-كلها-غلط

أعلن الفنان أشرف عبدالباقي عن بدء موسم جديد بمسرحية "كلها بالغلط" حيث سيتم افتتاحها بداية من الخميس 13 مايو المقرر أول أيام عيد الفطر المبارك، بداية من الساعة السادسة حتى التاسعة مساءً تبعًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسرحية كلها غلط للفنان أشرف عبدالباقي في أول أيام عيد الفطر المبارك.

نشر عبدالباقي البوستر الخاص بالمسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق عليها: "مستنيكم أول يوم في العيد في مسرحية كلها غلط، على مسرح الريحاني بوسط البلد الساعة 6".

مسرحية كلها غلط

مسرحية كلها غلط مأخوذة من رواية كوميدية إنجليزية حصل عبدالباقي على حقوقها الأدبية لعرضها، لم تقتصر المسرحية على مصر فقط بل تخطت عروضها للدول الأجنبية منها ألمانيا والأرجنتين وبرودواي ولندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields.

والعمل من بطولة أشرف عبدالباقي بمشاركة عدد كبير من الوجوه الشابة، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقى، وسيتم عرضها بمسرح الريحاني.

عروض مسرحية صباحية مباركة

من ناحية أخرى يستكمل الفنان أشرف عبدالباقي عروض مسرحيته "صباحية مباركة" من خلال عرض الموسم الجديد تزمنًا مع عيد الفطر المقابل، على خشبة مسرح جراند نايل تاور بجاردن ستي، وهي من بطولة علي ربيع و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، ديكور محمود سامي، أزياء مي مجدي، أشعار أيمن بهجت قمر، ألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، مدير الفرقة حسن نجيب، إخراج أشرف عبدالباقي.