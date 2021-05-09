صن داونز يفاجئ الأهلى قبل مواجهة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

/630501/صن-داونز-يفاجي-الاهلى-قبل-مواجهة-ربع-نهايي-دورى-ابطال-افريقيا

يلتقي النادى الأهلى مع فريق صنداونز يوم السبت المقبل على ملعب " الأهلى" بالسلام ، وذلك في ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا . حرص وفد من نادى صنداونز الجنوب إفريقي على زيارة ملعب المباراة " الأهلى وى " بالسلام ، قبل مواجهة المارد الأحمر في ذهاب دورى أبطال أفريقيا .

وقام وفد من الفريق الجنوب إفريقي بتفقد أرضيه الملعب وإلتقاط بعض الصور إلى جانب غرف تغيير الملابس . ويدخل النادي الأهلي لمباراته غداً أمام غريمة التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً. مانشستر يونايتد يحقق الفوز علي أستون فيلا ويهدد السيتي في الصدارة جاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي: حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير . الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون. خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر. الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا. فيما يسعي الزمالك في تحقيق الفوز عوضاً عن المواجهة الأولي، ويحتل صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق. قائمة الزمالك وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد. خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز . خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .

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