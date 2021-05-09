صن داونز يفاجئ الأهلى قبل مواجهة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

- 1/3
- 2/3
- 3/3
/630501/صن-داونز-يفاجي-الاهلى-قبل-مواجهة-ربع-نهايي-دورى-ابطال-افريقيا
يلتقي النادى الأهلى مع فريق صنداونز يوم السبت المقبل على ملعب " الأهلى" بالسلام ، وذلك في ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا . حرص وفد من نادى صنداونز الجنوب إفريقي على زيارة ملعب المباراة " الأهلى وى " بالسلام ، قبل مواجهة المارد الأحمر في ذهاب دورى أبطال أفريقيا .
وقام وفد من الفريق الجنوب إفريقي بتفقد أرضيه الملعب وإلتقاط بعض الصور إلى جانب غرف تغيير الملابس .
ويدخل النادي الأهلي لمباراته غداً أمام غريمة التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.
مانشستر يونايتد يحقق الفوز علي أستون فيلا ويهدد السيتي في الصدارة
جاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي:
حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير .
الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.
خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.
الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.
فيما يسعي الزمالك في تحقيق الفوز عوضاً عن المواجهة الأولي، ويحتل صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق.
قائمة الزمالك
وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صن داونز يفاجئ الأهلى قبل مواجهة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.