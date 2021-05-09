/630502/أحمد-شرقاوي-طالبنا-بتكليف-دفعة-2018و2019-من-الصيادلة

قال النائب أحمد شرقاوي عضو مجلس النواب، أن لجنة الصحة قد قررت تكليف الصيادلة خريجي 2018 و 2019 على ان يبدأ تكليف باقي دفعة 2018 على الفور، فضلا عن تحديد جدول زمني لعرض تكليف دفعة 2019 على رئاسة الوزراء لإصدار قرار بتكليفها، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور مساعد وزير الصحة الدكتور احمد السبكي ،لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تكليف الصيادلة دفعة 2018 2019 .

تكليف دفعة 2018 من الصيادلة

وأكد أحمد شرقاوي عضو مجلس النواب،إقرار لمبدأ المساواة لابد من تكليف الدفعتين والدفعات المستقبلية،مشددا على ضرورة أن تعلن الوزارة عن خطة قبل التكليف بخمسة سنوات قبل أن يتقدم الطلاب للإلتحاق للصيدلة.

قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة حسمت أزمة تكليف الصيادلة التى تلقت بشأنه العديد من طلبات الإحاطة، وذلك بإلزام الحكومة استكمال إجراءات تكليف الصيادلة لدفعة 2018، مع وضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019 وإخطار البرلمان بشأنه خلال إسبوعين.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم مناقشات واسعة حول استمرار أزمة تكليف الصيادلة منذ دفعة 2018 حيث رفض الدكتور أشرف حاتم حضور عددا من الصيادلة الذين حضروا بالفعل إلى مقر المجلس بصحبة عددا من الآعضاء ،وطالبهم بالخروج من القاعة المخصصة لعقد الاجتماع .وهو ما أحدث حالة من البلبلة داخل القاعة.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، والتي تقضي بفصل متعاطي المخدرات.