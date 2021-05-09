/630503/فريدي-البياضي-خضنا-حرب-شرسة-مع-الوزارة-من-أجل-حل-أزمة-الصيادلة-فيديو

قال النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، أنه دارت حوار ساخن اليوم بين لجنة الصحة والوزارة من أجل الوصول لقرار، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة الصحة لديهم إيمان كامل بحقوق الصيادلة في تكليفهم بالكامل.

وأوضح البياضي في تصريحات لموقع دوت الخليج أن العرف كان يضمن تكليف الصيادلة بالكامل، والعرف أصبح بمثابة قانون، وليس من حق أي شخص أن يغير هذه السياسات دون الرجوع للبرلمان، مؤكدا أن وزارة الصحة كانت تريد أن تعين جزء من الدفعتين " دفعة 2018 و 2019 "، ولكن اللجنة أصرت على تعيين دفعة 2018 من الصيادلة بالكامل، ووضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019.

وأكد النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، أنه تم الإتفاق على تكليف كل الدفعات القادمة حتى اخر دفعة ستتقدم خلال هذه السنة، وذلك لأن دخولهم كان على هذا الأساس، مطالبا الوزارة بالإعلان عن سياستها للدفعات اللجديدة.

ووافق البرلمان مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.