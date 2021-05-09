اللهم أعنا.. مفتى الجمهورية يتحدث عن زكاة الفطر

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جدة - نرمين السيد - وتحدث مفتى الجمهورية عن زكاة الفطر، مؤكدًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين.
ولفت علام إلى أن الأصل فى زكاة الفطر أن تخرج طعامًا لكن إذا اقتضت الحاجة قدر تخرج نقدًا، متابعًا: في وضعنا الحالى زكاة الفطر مالا أفضل تبعا لحاجة الفقير، وهي تخرج للفقراء والمساكين.
ودعا قائلا : "اللهم اجعل نبينا صلى الله عليه وسلم لنا قدوة وكما حسنت خلقنا فحسن به اخلاقنا".
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