/630493/خالد-عبد-الغفار-33-مليار-جنيه-لقطاع-التعليم-العالى-بالجامعات-و- 15-مليار-جنيه-للمستشفيات-الجامعية

عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والتى بلغ حجمها نحو 74.7 مليار جنيه، لافتا إلى أن الأجور والاستثمارات بلغت نسبتها فى الموازنة العامة للوزراة نحو 81% حيث بلغت نسبة مخصصات الباب الأول من الأجور وتعويضات العاملين40% من حجم الموازنة،ووصلت نسبة مخصصات الباب السادس من شراء الأصول غير المالية و الاستثمارات نحو 41%.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات التابعة لها، خلال اجتماع لجنة الخطة والموزانة برئاسة النائب فخري الفقي وبحضور وزير التعليم العالي ونائبيه،ورئيس أكاديمية البحث العملي ،ورؤساء المراكز البحثية والجامعات ،وكذلك جامعة الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للعام المالية 2021/2022.

مخصصات الجامعات

و قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار،أن مخصصات الجامعات بلغت نحو 85% من حجم موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، منها نحو 33 مليار جنيه لقطاع التعليم العالى بالجامعات، ونحو 15 مليار جنيه للقطاع الطبى ممثلا فى المستشفيات الجامعية.

مخصصات الاستثمار

و عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تطور مخصصات الاستثمارات على مدار 3 سنوات، لافتا إلى أنها بلغت نحو 11 مليار جنيه عام 19/2020، وقفزت إلى نحو 25.3 مليار جنيه عام 20/2021، وتم تخصيص اعتمادات قدرها 31 مليار جنيه بمشروع موازنة 21/2022، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت نحو 50 مليار جنيه إلا أن وزارة المالية أتاحت 30 فقط، منهم 21.89 مليار جنيه للجامعات، و2.56 مليار جنيه لصندوق البحث العلمى، و6.5 مليار جنيه الديوان العام.

دعم قطاعات وزارة التعليم العالي

وتوجه الدكتور خالد عبد الغفار بالشكر والتقدير لوزارتى المالية والتخطيط لما يبذلونه من جهد فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الخاصة بجائحة كورونا، ودعم القطاعات التى تعمل بها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى،بعد عرض الدكتور خالد عبد الغفار،مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

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و أضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن حجم موازنة الوزارة خلال السنة المالية الجديدة بلغ نحو 74 مليار و721 مليون جنيه، منها نحو 70 مليار جنيه لقطاع التعليم العالى و4,4 مليار جنيه للبحث العلمى، وتساهم الخزانة العامة بنسبة 73% من موازنة الوزارة، موضحا أن حجم الموازنة شهد زيادة نسبتها 58.5% خلال عامين، حيث بلغت نحو 47 مليار بموازنة 2019/2020، ونحو 64.7 مليار بموازنة 2020/2021، و74.7 مليار جنيه بمشروع موازنة 2021/2022.