/630505/رضا-عبدالعال-باتشيكو-مدرب-مكوجي-وكارتيرون-لا-يصلح-للدرجة-الثانية

أكد رضا عبدالعال لاعب الأهلي و الزمالك السابق، أن كارتيرون مدرب الزمالك لا يصلح لتولى مسئولية القلعة البيضاء، كذلك الأمر مع بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، وذلك خلال لقاء مع إيناس الدغيدي في برنامج شيخ الحارة و الجريئة .

قال رضا عبدالعال: " حسام البدري مدرب مميز ، وراضي عن الأداء حتى الأن ، ولكن ليس مع مجئ مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب ، المسئولين يأتون بمدربين درجة خامسة من أوروبا من أجل السبوبة و البيزنيس ".

تصريحات نارية من رضا عبدالعال مع شيخ الحارة

وتابع عبدالعال: " بيراميدز فقد رونقه بعد رحيل تركي أل شيخ ، كانت هناك حالة مختلفة داخل النادي ، والفريق تحت قيادته فاز على المارد الأحمر و الزمالك ، لكن بعد رحيله فقد النادي رونقه ، ومجلس ادارة الفريق السماوي الحالي يعمل في صمت ".

وواصل منتخب مصر : " كارتيرون وباتشيكو لا يصلحوا أن يتولوا مراكز شباب ، الأخير مكوجي مع كامل إحترامي لك المكواجيه، قطبي الكرة المصرية تعشق المدربين الأجانب ، لكنهم يحبون الفرز الخامس".

وعلق عبدالعال: " لايوجد رئيس نادي في مصر لديه الجراء في الإتيان بي ، لأنهم يعلمون أن هناك مشاكل ستحدث ، ولن يستطيعوا تحمل الصعوبات والتشدد الذي أتميز به في حياتي ، ودائما علاقاتي مع اللاعبين أفضل من مجالس الإدارت".