/630506/أحمد-سمير-فينجادا-أفضل-مدير-فني-تولى-تدريب-الزمالك

أكد أحمد سمير لاعب الزمالك السابق والمصري البورسعيدي الأسبق، أن أفضل مدير فني مسك الزمالك فينجادا وأفضل رئيس نادي مسك الزمالك مرتضي منصور، وجاء ذلك في برنامج "قصة ولعبة" مع الإعلامي سيف زاهر المذاع علي قناة اون تايم سبورت خلال شهر رمضان في الخامسة مساء.

قال: " أفضل مدير فني تعاملت معاه في الزمالك فينجادا، ومن ناحية إدارة النادي كان الرئيس السابق مرتضي منصور سواء في الفترة الأولي والثانية".

وأكمل: " كان نفسي أعتزل في نادي الزملك بس محصلش، وفي النهاية إعتزلت في نادي المصري ودا برضو نادي كبير وليه تاريخ".

وواصل: " لما سبت الزمالك وروحت المصري البورسعيدي، وإعتزلت الكرة بعد مغادرتي للزمالك، ومحبتش ألف كتير في الأندية خارج الزمالك".

وأضاف: " لما سبت الزمالك قررت الإعتزال علشان حسيت نفسي مش هطلع كل اللي عندي في الكرة، فعلشان كده إعتزلت بالرغم من إني ممكن كنت أقدم في الكرة لعامين".

وأختتم: " مكنش قصدي أني أهاجم ميدو في الزمالك، وإعتزرتله بعدين لما إشتغلت مدير فني، وميدو صديقي لعبت معاه في الزمالك والمنتخب وتدربت تحت إيده في الزمالك".