/630507/الناقد-محمود-عبدالشكور-صبري-فواز-أفضل-شخصيات-مسلسل-خلي-بالك-من-زيزي

أشاد الناقد محمود عبدالشكور، بدور الفنان صبري فواز في مسلسل "خلي بالك من زيزي" الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الكوميدي لهذا العام، واعتبره عبدالشكور أفضل شخصيات المسلسل رغم قله ظهوره.

دوت الخليج يرصد تعليق الناقد محمود عبدالشكور حول شخصية الفنان صبري فواز في مسلسل خلي بالك من زيزي.

رأي الناقد محمد عبدالشكور في دور صبري فواز بمسلسل خلي بالك من زيزي

كتب عبدالشكور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مشيدًا بشخصية صبري فواز ف مسلسل خلي بالك من زيزي: "الطبيب النفسي سامي في حلقات "خلي بالك من زيزي" بأداء صبري فواز المعتبر من أفضل شخصيات المسلسل، رغم أنه لا يظهر طوال الوقت، إنه ليس مجرد طبيب نفسي عابر، يساعد بطلة المسلسل على أن تعرف مرضها، بل ويمنحها فرصة أن تعمل وتحقق ذاتها، وتساعد الطفلة تيتو أيضا".

وتابع حديثه حول الشخصية: "ولكن سامي ليس شخصية بسيطة، له حكاية صعبة، تحتاج أن يساعده زميله، سامي يترجم تعقد الشخصية الإنسانية، وحاجتنا جميعا الى المساعدة، وله جمل حوار هامة يتحدث فيها عمن يعتبرهم العلم أشخاصًا غير أسوياء، بينما هم أشخاص مختلفين، ما زلنا على شاطيء معرفة أنفسنا، وحاجتنا الى مساندة الآخرين، لا تقل عن حاجتنا الى مواجهة أنفسنا، أداء هاديء يليق بطبيب مخضرم".

وأضاف عبدالشكور موضحًا بعد تفاصيل أداء صبري فواز عن شخصية الطبيب النفسي الذي يجسهدها: "أما الأزمة النفسية القديمة فتظهر على تعبيرات الوجه، الذي يترجم أحزانًا عميقة، ثم ينهار سامي ويخرج هذا الحزن في مشهد زيارة القبر، الذي يتدرج فيه انفعال صبري فواز مستندا على صديقه، حتى يبكي متخلصًا من هموم ثقيلة، لعل سامي من أفضل النماذج الدرامية لشخصية الطبيب النفسي، الذي يقدم عادة إما بصورة هزلية، أو باعتباره سوبر مان يعرف كل شيء، يحل مشاكل المرضى، دون أن نعرفه كإنسان من الداخل".

مسلسل خلي بالك من زيزي

يجسد مسلسل "خلي بالك من زيزي" مأساة عائلية واجتماعية تعيشها شابة مختلفة، تعاني الانفعاليّة الزائدة وعدم القدرة على ضبط أعصابها، وتخوض رحلة للتصالح مع نفسها وعائلتها والمجتمع، في الدراما الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي، ويعرض المسلسل يوميًا عبر قناة MBC مصر في تمام الـ11:30 مساءً، ولكنه يعرض على شاهد قبل 24 ساعة من عرض التلفزيون.

الجدير بالذكر أن الفنان صبري فواز يتنافس ولأول مرة بالدخول في ثلاث مسلسلات في رمضان هذا العام وهم مسلسل ولاد ناس مع بيومي فؤاد ورنيا فريد شوقي، والثاني مسلسل قصر النيل مع الفنانة دينا الشربيني والثالث مسلسل لحم غزال مع الفنانة غادة عبد الرازق.