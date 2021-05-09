/630508/النني-هو-الحل-تشكيل-آرسنال-أمام-وست-بروميتش-بالدوري

تنطلق صافرة بداية مباراة آرسنال ضد وست بروميتش ألبيوم، في الثامنة مساء، في لقاء يجمع الفريقين في الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويشهد علي اللقاء ملعب الإمارات معقل فريق المدفعجية.

وجاء مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال بتشكيل الفريق أمام وست بروميتش ألبيون، في لقاء الدوري الإنجليزي في الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الممتاز. تشكيل آرسنال أمام وست بروميتش: في حراسة المرمى: بيرند لينو في خط الدفاع: كالوم تشامبرز – روب هولدينج – جابرييل ماجالهيس في خط الوسط: بوكايو ساكا – محمد النني – داني سيبايوس – ويليان في خط الهجوم: نيكولاس بيبي – جابرييل مارتينيللي – إميل سميث رو

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