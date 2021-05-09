مدبولى: زيارة وفد شركة بكتل تعكس الحرص على تطوير العلاقات المصرية الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وحضر اللقاء الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى القاهرة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى، اللقاء بالترحيب بوفد شركة "بكتل"، مشيرًا إلى أن زيارة وفد الشركة إلى مصر تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات التاريخية المصرية الأمريكية إلى مجالات وآفاق أوسع من التعاون، منوهًا إلى أن هناك العديد من المشروعات التى تم تنفيذها، أو ما زالت قيد التنفيذ بالتعاون مع الشركات الأمريكية، لا سيما مشروع مجمع البتروكيماويات الذى يتم تنفيذه بمنطقة العين السخنة، مشيرًا إلى أنه يتابع باهتمام تطورات تنفيذ هذا المشروع الضخم.

وأشار رئيس الوزراء، إلى اهتمام الحكومة بمناقشة أوجه التعاون التى اقترحتها شركة "بكتل" الأمريكية، والتى تضمنت التعاون فى مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق، وإدارة المدن الجديدة.

من جانبه، أعرب "شون كنى" رئيس قطاع البنية التحتية بشركة "بكتل" الأمريكية للإنشاءات عن سعادته بالتواجد فى مصر فى أول زيارة له لهذا البلد المحورى، معربًا عن تحمسه للعمل مع الجانب المصرى فى المشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها حاليًا، خصوصًا الخط السادس لمترو الأنفاق، مؤكدًا أن ذلك سيكون بمثابة انطلاقة لتوسيع أطر التعاون مع شركته لتنفيذ مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة، كما أعرب عن تحمسه للتعاون فى مجال إدارة المدن الجديدة، منوهًا إلى الخبرة الكبيرة والمتميزة التى تتمتع بها شركته فى هذا المجال.

وعقّب رئيس الوزراء، مؤكدًا ترحيبه بالتعاون مع شركة "بكتل" لتنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق، كما أوضح أن شركات الإنشاءات المصرية اكتسبت خلال الفترة الماضية خبرات متميزة فى تنفيذ المشروعات الكبرى، ويمكن لشركة بكتل الاعتماد على تلك الشركات فى أعمالها ومشروعاتها، كما أن الدولة المصرية تتجه حاليًا إلى توطين الصناعة، والاعتماد بشكل كبير على المكون المصرى فى تنفيذ المشروعات لتحقيق استدامتها، مع الاستمرار فى الاستفادة من الخبرات الاجنبية الفنية فى المجالات التكنولوجية والإلكتروميكانيكية والإشارات وغيرها.

وشدد على أن التوصل إلى شروط اتفاق واضحة وفقًا لهذا التوجه، من شأنه تيسير اتمام هذا التعاون، وذلك على غرار الشراكات التى نفذتها مصر مع الشركات الأجنبية فى مشروعات مهمة أخرى، مثل الخط الرابع لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائى السريع، وغيرهما.

أما فيما يتعلق بالتعاون فى إدارة المدن الجديدة، فأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن الجهات المصرية المعنية تتولى حاليًا تخطيط وإدارة المدن الجديدة، ورحب بالاستفادة من خبرات الشركة فى هذا المجال، والعمل على دراسة مقترحاتها ذات الصلة مستقبلاً.

من جانبه قال "شون كنى" إن بكتل تحترم توجه الدولة الرامى إلى توطين الصناعات المتطورة فى مصر، كما تتمتع الشركة بالخبرة التى تمكنها من تقديم عرض تنافسى يحقق للجانب المصرى ما يصبو إليه.

وفى ختام اللقاء، دعا رئيس الوزراء الجانبين المصرى والأمريكى لعقد مزيد من الاجتماعات الفنية لبلورة تصور نهائى لهذا التعاون، والاتفاق على التفاصيل الفنية والمالية للعروض المقترحة، حتى يتسنى النظر فى إمكانية تدشين هذا التعاون فى القريب العاجل.