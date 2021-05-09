المجددون.. وزير الأوقاف يعلن السؤال السابع عشر من المسابقة الرمضانية



جدة - نرمين السيد - وجاء السؤال السابع عشر: ماذا تعرف عن "ما" الكافة، و"ما" الجازمة؟

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المسابقة عبارة عن 20 سؤالاً فى الدين والثقافة واللغة العربية والجوائز عبارة عن:- 1- الفائز الأول من الأئمة: إيفاد شهر رمضان 1443هـ وشهادة تقدير. 2- الفائزة الأولى من الواعظات: المشاركة فى الإشراف على أول بعثة حج بإذن الله تعالى وشهادة تقدير. 3- الفائز الأول من غير الأئمة والواعظات: عشرة آلاف جنيه وشهادة تقدير. يشترط للمركز الأول الحصول على 75% على الأقل من درجات المسابقة. ثانيًا: خمس جوائز تفضيلية قيمة كل جائزة خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 65% على الأقل من درجات المسابقة. ثالثًا: عشرون جائزة قيمة كل جائزة ألفا جنيه. للمشاركة فى المسابقة اضغط هنا.

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